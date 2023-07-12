Тинькофф портировал на Android определитель номера, который раньше был эксклюзивом iPhone

Банк Тинькофф анонсировал запуск бесплатного определителя телефонных номеров для устройств на платформе Android. Ранее этот сервис был доступен только владельцам iPhone.

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Определитель номера позволяет пользователям узнать, кому принадлежит тот или иной телефонный номер. Соответствующую информацию можно найти на экране смартфона при входящем звонке или при ручной проверке номера в мобильном приложении банка.

Номера разделены на три категории: мошенники, спам/реклама и потенциально полезные звонки, с указанием категории или названия организации.

Тинькофф

Напомним, что изначально определитель номера был запущен Тинькофф в 2020 году и до этого был доступен только пользователям iOS. На данный момент им уже пользуется более 2 млн человек.