Китай отправит рыб в космос
Китайские учёные готовятся отправить рыбок-зебрафинов на космическую станцию Tiangong для проведения экспериментов в условиях невесомости.
Данный проект имеет несколько целей, включая изучение взаимодействия рыб и микроорганизмов в замкнутой экосистеме и исследование влияния микрогравитации на астронавтов, включая потерю плотности костной ткани.
Идея отправить рыбу в космос не нова. В 1973 году на орбиту была доставлена группа мумичогов для изучения их адаптации к невесомости.
В последующие годы другие исследования также занимались изучением влияния микрогравитации на рыб.
Отметим, что результаты недавнего исследования японских учёных на МКС показали тревожные данные о состоянии рыб, которые начали терять плотность костной ткани уже сразу после прибытия на станцию.