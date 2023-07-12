Nothing Phone 2 проверили на прочность зажигалкой и ножом

Техноблогер JerryRigEverything попытался сжечь Nothing Phone 2 с помощью зажигалки
Прозрачный смартфон Nothing Phone 2, который был официально представлен вечером 11 июля, проверили на прочность с помощью ножа и зажигалки. Ролик с новинкой опубликовал техноблогер JerryRigEverything на YouTube.
В течение пяти минут блогер пытался поцарапать поверхности смартфона с помощью ножа, поджечь дисплей с помощью зажигалки, а также пытался собственными ладонями согнуть смартфон на две половинки.
Судя по ролику, дисплей показал неплохую устойчивость к царапинам, а алюминиевая рамка достаточно легко поддалась воздействию канцелярского ножа. При этом стекла камеры практически не пострадали после попыток JerryRigEverything поцарапать их.
В течение минуты блогер пытался нагреть матрицу Nothing Phone 2 зажигалкой. В результате на экране остался лишь едва заметный след, который не пропал. При этом смартфон продолжил работать без каких-либо ограничений, дисплей корректно отображал все цвета.
Согнуть Nothing Phone 2 также оказалось чрезвычайно трудной задачей. Корпус не поддавался усилиям ладоней техноблогера даже в местах пластиковых вставок. После множества попыток JerryRigEverything констатировал, что не может согнуть смартфон. Блогер заключил, что новый смартфон от Nothing достойно прошел проверку на прочность.
Nothing Phone 2 официально представили вечером 11 июля. Внешне вторая версия прозрачного гаджета почти не отличается от предшественника. В Nothing Phone 2 установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а емкость аккумулятора выросла на 200 мАч.