Nothing Phone 2 проверили на прочность зажигалкой и ножом

Прозрачный смартфон Nothing Phone 2, который был официально представлен вечером 11 июля, проверили на прочность с помощью ножа и зажигалки. Ролик с новинкой опубликовал техноблогер JerryRigEverything на YouTube.

В течение пяти минут блогер пытался поцарапать поверхности смартфона с помощью ножа, поджечь дисплей с помощью зажигалки, а также пытался собственными ладонями согнуть смартфон на две половинки.

Судя по ролику, дисплей показал неплохую устойчивость к царапинам, а алюминиевая рамка достаточно легко поддалась воздействию канцелярского ножа. При этом стекла камеры практически не пострадали после попыток JerryRigEverything поцарапать их.

В течение минуты блогер пытался нагреть матрицу Nothing Phone 2 зажигалкой. В результате на экране остался лишь едва заметный след, который не пропал. При этом смартфон продолжил работать без каких-либо ограничений, дисплей корректно отображал все цвета.

Согнуть Nothing Phone 2 также оказалось чрезвычайно трудной задачей. Корпус не поддавался усилиям ладоней техноблогера даже в местах пластиковых вставок. После множества попыток JerryRigEverything констатировал, что не может согнуть смартфон. Блогер заключил, что новый смартфон от Nothing достойно прошел проверку на прочность.