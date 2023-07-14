Сладкий яд. Популярный ингредиент признали вызывающим рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?

Искусственный подсластитель аспартам, который встречается в десятках привычных продуктов, таких как диетическая кола, ароматизированные йогурты, леденцы и жевательные резинки, долгие годы считался безопасным веществом. Однако сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может поменять точку зрения. Ожидается, что сразу два комитета организации объявят аспартам потенциальным канцерогеном, который увеличивает риск возникновения рака. Действительно ли подсластитель является ядовитым и как потребителям реагировать на эту новость, «Лента.ру» разбиралась вместе с экспертами.

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Что такое аспартам

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Подсластитель аспартам случайно открыл американский химик Джеймс Шлаттер в 1965 году. Он работал над созданием лекарства от язвы желудка и заметил, что на промежуточном этапе синтеза получил неизвестное сладкое вещество. Порошок имел такую же калорийность, как обычный сахар, но был в 200 раз слаще. Это свойство позже стало залогом его популярности: чтобы получить насыщенный сладкий вкус, нужно добавить крошечное количество вещества, которое почти не содержит калорий.

Производители быстро поняли, что аспартам является идеальным продуктом для диетических сладостей. К 1983 году власти США разрешили добавлять подсластитель в газировку, потом в другие напитки и продукты, а вскоре аспартам захватил весь мир.

Сегодня маркировку Е951, которой обозначают аспартам на упаковке, можно встретить в любом магазине. Вещество является одним из самых популярных в мире искусственных подсластителей. Его добавляют в напитки, сладкие диетические продукты, леденцы от кашля, в выпечку и выпускают в виде таблеток.

При этом аспартам считался почти безвредным для организма более 40 лет, с 1981 года. С того времени Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам настаивал, что взрослому человеку весом 60 килограммов нужно выпивать более 12 банок напитков с аспартамом, чтобы находиться в зоне риска.

Почему ВОЗ передумал

Для специалистов новость о намерении Международного агентства по изучению рака включить аспартам в список потенциальных канцерогенов не стала неожиданностью. Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева объяснила, что медицинское сообщество давно беспокоилось, что в организме после употребления искусственного подсластителя остаются ядовитые для организма вещества — метанол и формальдегид.

Подозрения, что искусственный подсластитель вызывает рак, в 2019 году подтвердили ученые Университета Сассекса в Англии. Специалисты продемонстрировали, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), заявлявшее о безопасности искусственного подсластителя, проигнорировало 73 исследования, которые указывали на негативные последствия его употребления.

Позже вышли еще два крупных исследования, которые также заявляли о потенциальной опасности подсластителя. Первое было Италии выяснили, что искусственный подсластитель вызывает у грызунов связанные с кровью виды рака, такие как лейкемия и лимфома.

Второе исследование Франции. Обнаружилось, что у людей, которые потребляли много аспартама, риск развития рака молочной железы и видов рака, связанных с ожирением, выше, чем у тех, кто аспартам не употреблял.

Воспринимать эти выводы не следует как неоспоримый факт. Например, французские ученые уточнили, что их выводы не доказывают причинно-следственную связь между употреблением аспартама и раком, а лишь отмечают корреляцию. Исследования на мышах еще более сомнительные, поскольку организмы грызунов и людей функционируют по-разному, и то, что влияет на одних, бесполезно для других.

Врач-онколог, химиотерапевт, заведующий отделением клинической онкологии и противоопухолевого лекарственного лечения филиала израильской клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково Евгений Чичиков считает что к информации о небезопасности аспартама пока следует относиться с осторожностью. По его словам, изучение безопасности вещества длится уже несколько десятилетий. «Отдельные научные данные ранее неоднократно становились поводами для исключения пищевой добавки из состава многочисленных продуктов крупных производителей. Впрочем, это не мешало тому, чтобы вещество снова возвращалось в состав продуктов в качестве ингредиента», — отметил специалист.

Что общего у аспартама, маринованных огурцов и свинца

Внесение аспартама в список потенциальных канцерогенов совсем не означает, что подсластитель сразу исчезнет с прилавков. В списке Международного агентства по изучению рака уже включены десятки продуктов, с которыми люди сталкиваются ежедневно, а часть из них даже считаются полезными. Например, аспартам, который, предположительно, попадет в группу 2В «возможный канцероген», будет соседствовать с красным мясом, алоэ вера, маринованными овощами, а также свинцом, бензином и выхлопами двигателя.

При этом очевидно, что вред от маринованных огурцов и свинца разный и его сложно сравнивать, тем не менее ВОЗ такое соседство не смущает. Евгений Чичиков объяснил, что это происходит из-за того, что в ВОЗ отражает сам факт возможного канцерогенного действия вещества, но не дает информации, какой конкретно уровень потребления является опасным.

Любой человек регулярно сталкивается с массой канцерогенных факторов, например, с ультрафиолетовым излучением, однако это не означает, что воздействие обязательно приведет к развитию онкологического заболевания. Значимость большинства таких факторов зависит от экспозиции, и мы можем самостоятельно влиять на нее. онколог Евгений Чичиков

Быть или не быть аспартаму в рационе?

Диетолог Антонина Леонтьева признает, что у газировки с содержанием аспартама есть плюсы. Во-первых, в ней действительно почти нет калорий, что привлекает людей, стремящихся похудеть. Во-вторых, она не увеличивает уровень глюкозы в крови. Однако, по мнению специалистки, негативные воздействия синтетических подсластителей перечеркивают любые преимущества. Так, регулярное их употребление приводит к дисбактериозу в кишечнике и к нарушениям его работы.

По словам Леонтьевой, в организме происходит углеродный обмен, но в желудок попадает не глюкоза, а вещество, которое в него не встраивается. В результате процесс идет вхолостую. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям, предупредила Леонтьева.

Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендовала отказаться от напитков с искусственными подсластителями. Согласно рекомендации, выпущенной в мае, сахарозаменители не помогают похудеть ни взрослым, ни детям. Более того, специалисты обнаружили, что употребление аспартама и других подсластителей ведет к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, в целом увеличивает риск летальных исходов.

Чем заменить аспартам?