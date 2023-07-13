7 новых возможностей, которые будут в Android 14

14 версия самой популярной операционной системы ещё не выпущена официально, существует лишь в статусе бета-версии для разработчиков. Тем не менее, установлена на разных устройствах. Рассказываем о том, что в ней будет нового.

Google выпустила Beta 4, в которой нашли несколько свежих идей. Авторы портала Rprna выделили 7 наиболее значимых.

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Новые значки профилей

Droidnews

Это повышает наглядность и удобство использования системы, плюс немного освежит внешний вид. Иконки в дизайн-стиле Google, округлые, всего 24 штуки, среди которых изображения животных, растений, текстур и т.д.

Автоподтверждение разблокировки

Droidnews

Такое уже давно реализовано в оболочках от вендоров. Но в смартфонах на чистом Android до сих пор приходилось при разблокировке вводить пин-код, а потом ещё нажимать на галочку подтверждения, сообщая системе, что пин введён. Теперь достаточно будет ввести код, чтобы смартфон автоматически разблокировался. Минус один надоедливый тап по экрану.

Год производства

Droidnews

Мелкое, но полезное изменение, которое окажется наиболее всего востребовано, пожалуй, при отправке гаджета на вторичный рынок. Теперь в сведениях о системе появляется новая строка, которая сообщит потенциальному покупателю, в каком году было выпущено устройство.

Новая иконка тишины

Droidnews

Просто дизайнеры Google решили, что старый значок, символизирующей в строке состояния, что смартфон работает в тихом режиме без вибрации и звуковых уведомлений, устарела. Её обновили. Вкусовщина чистой воды, но кому-то понравится.

Разделение экранов для планшетов

Droidnews

Просто делаем долгий тап по иконке приложения, которое нужно запустить в таком режиме. Способ простой и понятный и пригодится тем, кто пользуется в первую очередь планшетами. Даст ещё больше продуктивности в многозадачном режиме.

Нет часам на экране блокировки для планшетов Pixel

Droidnews

Спорный и не до конца понятный момент, который, не исключено, изменится к релизу системы. Но в данный момент для планшетов от самой Google предусмотрено только отсутствие виджетов часов и прочих иконок для доступа к приложениям на экране блокировки.

Две колонки при выборе виджетов

Droidnews

Это изменение интерфейса, продиктованное тем, что диагонали экранов становятся больше, о чём мы недавно писали и приводили статистику. Да и владельцы планшетов, наверняка, оценят.