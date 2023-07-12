Китай планирует использовать две ракеты в лунной миссии 2030 года

Китай собирается задействовать в лунной миссии, запланированной на 2030 год, две ракеты-носителя: одна выведет в космос корабль с экипажем, а другая доставит спускаемый аппарат. Об этом заявил в среду заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме, проходящем в Ухане.

Чжан Хайлянь, слова которого приводит агентство Синьхуа, уточнил, что корабль и лунный модуль произведут стыковку на орбите Луны. Тайконавты перейдут в спускаемый аппарат, который затем совершит посадку на поверхности. После проведения исследований и сбора образцов участники миссии, число которых пока не называется, вернутся на корабль, который отправится обратно на Землю.

Чжан Хайлянь также показал макеты и концептуальные изображения ракеты-носителя "Чанчжэн-10", посадочного модуля, лунохода и другого оборудования.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. В январе 2019 года китайский космический аппарат достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".