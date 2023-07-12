Китай планирует использовать две ракеты в лунной миссии 2030 года
Китай собирается задействовать в лунной миссии, запланированной на 2030 год, две ракеты-носителя: одна выведет в космос корабль с экипажем, а другая доставит спускаемый аппарат. Об этом заявил в среду заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме, проходящем в Ухане.
Чжан Хайлянь, слова которого приводит агентство Синьхуа, уточнил, что корабль и лунный модуль произведут стыковку на орбите Луны. Тайконавты перейдут в спускаемый аппарат, который затем совершит посадку на поверхности. После проведения исследований и сбора образцов участники миссии, число которых пока не называется, вернутся на корабль, который отправится обратно на Землю.
Чжан Хайлянь также показал макеты и концептуальные изображения ракеты-носителя "Чанчжэн-10", посадочного модуля, лунохода и другого оборудования.
В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. В январе 2019 года китайский космический аппарат достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".
24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения как в исследовательских целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы. Китай предполагает разместить ее на Луне примерно к середине этого века.