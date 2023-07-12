Российские ученые обучили нейросеть определять обитателей подводного мира

Обученная учеными из Ростова-на-Дону нейросеть научилась определять на картинке с подводных камер обитателей Азовского моря — рыбу-иглу, бычков и медуз.

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Исследователи из Южного федерального университета разработали систему технического зрения для мониторинга подводного пространства.

В настоящее время для получения информации о состоянии морских глубин ученые вынуждены прибегать либо к погружениям – как самостоятельным, так и при помощи подводных аппаратов — либо к тестовым выловам. Оценки, основанные на этих методах, всегда приблизительны и имеют большую погрешность.

Созданная российскими учеными система наблюдения состоит из сети со стационарными буями и мобильными подводными аппаратами, на которые установлены видеокамеры — обычные портативные или даже камеры смартфонов, спрятанные в защитный бокс.

Получаемые ими картинку анализирует нейросеть, поясняет один из исследователей, ведущий научный сотрудник кафедры океанологии ЮФУ Денис Кривогуз. Искусственный интеллект разбивает изображение на кадры, анализирует его и снова превращает в видео. Разработка может определять как неподвижные, так и движущиеся объекты с точностью в 90%.

Исследователи тренируют нейросеть на экосистеме Азовского моря, вручную размечая изображение и указывая на нем попавшие в поле зрения камеры виды морских животных и растений, разные свойства дна и другие данные. Они искусственно ухудшают качество видео, на котором обучают программу, различными помехами, чтобы ИИ был готов к работе в сложных условиях. Кроме того, меняют ученые и состояние морской среды вместе с изменением которого меняется и внешний вид объектов на изображении.