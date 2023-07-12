Стало известно о взрыве созданного Blue Origin ракетного двигателя

Созданный американской компанией Blue Origin ракетный двигатель BE-4 взорвался в ходе испытаний. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNBC.

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Испытания проводились 30 июня в американском штате Техас. Двигатель взорвался через 10 секунд после тестового пуска, сильно повредив испытательный стенд. По словам неназванных собеседников из Blue Origin, «уже есть непосредственная причина и мы работаем над ее устранением».

В случае если бы испытания BE-4 завершились успешно, в июле двигатель был бы передан компании United Launch Alliance (ULA) для второго пуска ракеты Vulcan Centaur. В ULA заверили телеканал, что инцидент не помешает первому пуску носителя, так как двигатели для него уже испытаны и получены.