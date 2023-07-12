В Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов

Археологи из Кембриджского университета нашли в Иудейских горах древнюю пещеру, в которой предположительно проводили обряды некроманты, и даже приносили человеческие жертвы своим богам. Результаты исследования были опубликованы на сайте вуза.

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Ученые проводили раскопки в пещере Те'омим – они заняли шесть лет и велись с 2010 года. За это время им удалось составить точный план пещеры, а также обнаружить в ней коллекцию римских масляных ламп, оружия, фрагментов керамики, а также множество человеческих черепов. Предположительно, находки датируются периодом с II по IV век нашей эры.

По словам авторов, все находки указывают на то, что в этой местности существовал некромантский культ. Некромантия уходит корнями в греческую культуру, и этот обычай переняли и римляне, которые, возможно, и проводили обряды в пещере Те'омим.