Новую версию Kandinsky 2.2 назвали прыжком технологического лидерства РФ

«Сбер снова и снова подтверждает статус одного из главных технологических лидеров страны, в том числе активно развивая технологии с использованием ИИ. А ведь именно к этой области приковано внимание большинства мировых корпораций, целых стран и пользователей. Новая версия нейросети Kandinsky 2.2, которую мне удалось протестировать, заметно расширяет возможности по реализации своих самых смелых творческих идей. Причем, в отличие от западных аналогов, абсолютно бесплатно. Наряду с этим я вижу большой потенциал в использовании технологии Сбера в различных сферах деятельности и областях экономики, а также в создании новых профессий в области промпт-инжиниринга».