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Новую версию Kandinsky 2.2 назвали прыжком технологического лидерства России

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко считает, что выход новой версии нейросети Kandinsky 2.2, разработанной Сбером, — не просто очередной шаг в обретении независимости российских технологий от запада. Это "прыжок" на треке технологического лидерства России. Кроме того нейросеть является важным вкладом для развития цифровой экономики нашей страны.

Новую версию Kandinsky 2.2 назвали прыжком технологического лидерства РФ
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«Сбер снова и снова подтверждает статус одного из главных технологических лидеров страны, в том числе активно развивая технологии с использованием ИИ. А ведь именно к этой области приковано внимание большинства мировых корпораций, целых стран и пользователей. Новая версия нейросети Kandinsky 2.2, которую мне удалось протестировать, заметно расширяет возможности по реализации своих самых смелых творческих идей. Причем, в отличие от западных аналогов, абсолютно бесплатно. Наряду с этим я вижу большой потенциал в использовании технологии Сбера в различных сферах деятельности и областях экономики, а также в создании новых профессий в области промпт-инжиниринга».

Сегодня Сбер сообщил о релизе новой версии Kandinsky 2.2. Нейросеть способна создавать изображения по текстовому запросу пользователя. Разработчики улучшили функционал предыдущей версии 2.1, сохранив все ее возможности. Kandinsky 2.2 способна генерировать фотореалистичные изображения в высоком разрешении, а также создавать стикерпаки и портреты. Модель умеет изменять соотношение сторон получившегося изображения, а также изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы картинки, сохраняя композицию исходного изображения.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Предыдущая модель — Kandinsky 2.1 — стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав один миллион пользователей всего за 4 дня после выхода, тем самым обогнав ChatGPT.

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