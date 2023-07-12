Осадки от испытаний ядерных бомб стали маркером новой геологической эпохи на Земле

Международная группа исследователей определила геологический объект, который, согласно представлениям ученых, лучше всего отражает предполагаемую новую эпоху под названием «антропоцен». Об этом пишет The Guardian.

Исследователи уточнили, что голоцен, текущая эпоха Земли, начался после завершения ледникового периода, около 11,7 тыс. лет назад.

По их мнению, в середине XX века влияние человечества на планету существенно возросло, произошел сдвиг, определяемый как Великое ускорение. Этот сдвиг следует воспринимать, добавили они, как начало новой эпохи, антропоцена (времени доминирования человечества).

С тем, чтобы подтвердить свои заключения, ученые изучили разнообразные «природные архивы» окружающей среды, в частности, исследовали коралловые рифы Австралии и торфяные болота в Польше.

В конечном итоге, заметили специалисты, было выбрано канадское озеро Кроуфорд. Слои отложений на его дне, которые находятся в охраняемой зоне и остаются нетронутыми внешним миром, фиксируют точные данные о времени, в течение которого они откладывались.

Керны отложений из озера, к примеру, показывают наличие плутония-239. Этот элемент попал на дно из-за испытаний ядерного оружия, которые проводились с начала 1950-х годов.