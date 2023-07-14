В июне установлены три климатических рекорда в мире
Прошедший июнь установил сразу три мировых рекорда, связанных с погодой и климатом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.
Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Кроме того, установлен тепловой рекорд в Северной Атлантике, а также зафиксирован низкий уровень морского льда в Антарктиде. «То есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — сообщил Вильфанд.
Синоптик рассказал, что прошедший июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. На этом фоне уровень морского льда в Антарктике оказался «беспрецедентно низким».
Вильфанд считает, что глобальная температура продолжит активно расти в ближайшие месяцы из-за явления Эль-Ниньо в Тихом океане. «В начале первого месяца лета наконец-то начал развиваться Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды сначала в восточно-экваториальных акваториях Тихого океана, в районе Перуанского течения, затем оно распространяется по всем экваториальным акваториям Мирового океана. Поэтому прогнозируется передача от океана в атмосферу огромного количества тепла в ближайшее полугодие. Начнется подпитка жары», — объяснил специалист.