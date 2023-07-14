В июне установлены три климатических рекорда в мире

Прошедший июнь установил сразу три мировых рекорда, связанных с погодой и климатом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

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Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Кроме того, установлен тепловой рекорд в Северной Атлантике, а также зафиксирован низкий уровень морского льда в Антарктиде. «То есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — сообщил Вильфанд.

Синоптик рассказал, что прошедший июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. На этом фоне уровень морского льда в Антарктике оказался «беспрецедентно низким».