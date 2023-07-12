Ученые рассказали, почему нынешние ливни такие страшные

Дожди на нагревающейся Земле становятся все более экстремальными, а наводнения - все более разрушительными, и ученые знают, почему это происходит, пишет Mashable.

© Unsplash

Когда температура воздуха выше, атмосфера может естественным образом удерживать больше водяного пара, поэтому во многих влажных или дождливых регионах становится еще «мокрее».

Видео дня

«Как только в воздухе становится больше влаги, появляется «ведро» большего размера, которое можно опорожнить», - объяснил Андреас Прейн, ученый, исследующий экстремальные погодные условия на Земле.

По его словам, изменение климата не обязательно значит, что на планете теперь всегда будут идти очень сильные дожди. Оно лишь означает повышенные шансы, что сильные штормы сконцентрируют дополнительный водяной пар в атмосфере, а это, в свою очередь, приведет к экстремальным ливням и наводнениям.

На каждый градус глобального потепления в воздухе появляется примерно на семь процентов больше водяного пара. Земля с конца 1800-х годов нагрелась примерно на 1,1 градуса Цельсия, что увеличило количество штормов на планете, заявляют ученые.

Никто не прогнозирует, что мощные ливни прекратятся, подчеркивает Mashable. Энергетическая система человечества движется в более «чистом» направлении, но в мировой экономике по-прежнему доминирует ископаемое топливо, выделяющее в атмосферу удерживающие тепло газы. Это означает, что мир почти наверняка будет нагреваться в течение следующих нескольких десятилетий, если не намного дальше, отмечает издание.

На северо-востоке США количество осадков во время самых сильных дождей уже увеличилось на 71 процент в промежуток между 1958-м и 2012 годом.

Специальная инфраструктура - отводные каналы, дамбы и водохранилища - может ограничивать крупные наводнения, но в какой-то момент ливней станет слишком много и удержать воду будет трудно, предупреждает Прейн.

Летом 2023 года в Китае тысячам людей пришлось оставить дома из-за наводнений. После ливня, обрушившегося на мегаполис Чунцин, пятнадцать человек погибли и четверо пропали без вести. Стихия разрушила мосты, повредила здания и другое имущество. Первоначальная оценка ущерба, нанесенного стране наводнениями, достигла почти 600 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов).