Представлены смарт-часы Honor Watch 4

На своём мероприятии в Китае компания Honor анонсировала «умные» часы Honor Watch 4. Устройство имеет поддержку eSIM, а также время автономной работы до 10 дней.

Особенности

Главной особенностью Honor Watch 4 является 3-ядерный процессор, который включает и отключает ядра в зависимости от нагрузки. При минимальной нагрузке работает только одно ядро, при максимальной – все три. Благодаря этому Honor Watch 4 могут работать без подзарядки до 10 дней, что в три раза превышает время автономной работы часов с аналогичными характеристиками.