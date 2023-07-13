Представлены смарт-часы Honor Watch 4
На своём мероприятии в Китае компания Honor анонсировала «умные» часы Honor Watch 4. Устройство имеет поддержку eSIM, а также время автономной работы до 10 дней.
Особенности
Главной особенностью Honor Watch 4 является 3-ядерный процессор, который включает и отключает ядра в зависимости от нагрузки. При минимальной нагрузке работает только одно ядро, при максимальной – все три. Благодаря этому Honor Watch 4 могут работать без подзарядки до 10 дней, что в три раза превышает время автономной работы часов с аналогичными характеристиками.
Кроме того, Honor Watch 4 обладают 1,75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450×390 пикселей, поддерживают до 85 спортивных режимов и 12 профессиональных спортивных режимов. Имеется поддержка круглосуточного мониторинга уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений и научный мониторинг качества сна.
Также стоит отметить поддержку спутниковой навигации Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS с несколькими GNSS и NFC. Honor Watch 4 являются первыми смарт-часами, оснащенными системой Honor MagicOS. Толщина составляет 11,2 мм.
Доступность, цена
Продажи Honor Watch 4 в Китае стартуют с 18 июля. Стоимость новинки составляет $140.