Ученые раскрыли секрет гибкого металла

Исследователи из Университета Пердью разработали инновационную обработку высококачественного стального сплава, которая привела к удивительной прочности и пластичности — двум свойствам, которые обычно трудно сочетать. Об этом пишет StudyFinds.

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Обработка создает сверхмелкие металлические зерна на самом внешнем слое стали, которые демонстрируют уникальное поведение при деформации, что приводит к сверхпластичности металла. Хотя точный механизм этого явления остается неясным, последствия исследования значительны.

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Используемый в исследовании стальной сплав, известный как Т-91, обычно используется в атомной и нефтехимической промышленности. Тем не менее, исследователи считают, что эта обработка может иметь широкое применение, включая автомобильные оси, подвесные тросы и другие структурные компоненты, для которых требуется прочная и пластичная сталь.

Одним из самых важных аспектов этого исследования является открытие структуры «наноламината» в обработанной стали. Он состоит из ультратонких металлических зерен, выступающих примерно на 200 микрон от поверхности. Снимки микроскопии выявили неожиданные формы деформации обработанной стали, которая получила название G-T91 (градиент T91). Ранее исследовательское сообщество не сталкивалось с таким явлением.

Хоть такие металлы, как сталь, и могут казаться однородными, при этом они состоят из отдельных кристаллов, называемых зернами. Когда металл подвергается деформации, эти зерна могут деформироваться таким образом, что структура металла не разрушается. И это позволяет ему растягиваться и изгибаться. Более крупные зерна могут выдерживать большую нагрузку, чем мелкие, создавая компромисс между крупнозернистыми деформируемыми металлами и мелкозернистыми прочными металлами.