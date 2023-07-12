В Huawei нашли способ обойти санкции США и выпускать платформы с 5G

Китайская компания Huawei cможет обойти санкции США и получить платформы с модемами 5G. Как сообщает Reuters, производитель собирается наладить их выпуск на китайском предприятии SMIC.

Напомним, что Huawei уже давно находится под американскими ограничениями, которые не позволяют ей закупить современные электронные схемы типа «система на кристалле» (SoC). Однако компания уже получила собственные разработки и технологии в этой сфере и собирается запустить производство платформ с помощью SMIC.

При этом неизвестно, о каких платформах может идти речь. Учитывая, что у SMIC нет технологий производства SoC по нормам 3, 4 и 5 нм, которые нужны для наилучшей производительности, речь может идти о бюджетных либо среднебюджетных однокристальных системах.