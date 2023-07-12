Мишустин рассказал о будущем авиаотрасли в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским. В ходе нее глава правительства обсудил состояние отечественной авиаотрасли, а также поделился своими представлениями о ее будущем.

Самолеты должны соответствовать требованиям пассажиров

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В ходе встречи премьер подчеркнул, что российской авиапромышленности стоит прислушиваться к требованиям пассажиров по поводу сервиса и комфорта при производстве новых отечественных самолетов. Как сообщает ТАСС, Мишустин напомнил, что о важности обратной связи говорит и президент России Владимир Путин.

«А от пассажиров — это и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, которые "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве наших отечественных, российских самолетов», — заявил глава правительства.

Снижение зависимости от иностранных комплектующих в авиации

Мишустин отметил, что сейчас власти делают все для снижения зависимости от инженерных решений иностранной авиапромышленности. Как сообщает ТАСС, по его словам, это важнейшее направления и ключевые решения в этой сфере уже приняты.

Он подчеркнул, что государственный заказ на отечественные самолеты до 2030 года уже сформировали.

«Линейка выстроена, идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми мы сейчас прекратили контрактные отношения», — сказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что недавно власти приняли увеличить с 2027 года объемы производства самолетов Ту-214 — до 20 единиц в год. На эти цели направили 42 млрд рублей, а также кредитную поддержку для госкорпорации «Ростех» и ОАК.

«Аэрофлоту» стоит активнее переходить на российское ПО

Говоря о развитии «Аэрофлота», Мишустин подчеркнул, что компания должна активнее работать над переходом на отечественное программное обеспечение, пишет ТАСС.

«Могу сказать, что "Аэрофлот" двигается серьезно в этом направлении. Удобные сервисы. Все достаточно просто с точки зрения приобретения билетов, идентификации, возможности оплаты», — сказал премьер.

Глава правительства также отметил, что компания принимает участие в индустриальном центре компетенций — он занимается поддержкой импортозамещения критического и другого программного обеспечения. Он попросил Александровского держать вопрос на особом контроле.

Гендиректор авиакомпании в ходе беседы также добавил, что по итогам 2023 года «Аэрофлот» собирается увеличить свой пассажиропоток на 11%, до 45,2 млн пассажиров.

Ту-214 избавят от иностранных материалов и изделий

Отметим, что днем ранее председатель правительства выступил на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Там Мишустин рассказал, на каком этапе находятся работы по различным российским самолетам, сообщает ТАСС.

Так, по словам премьера, к своему первому полету сейчас готовят широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М. Также осенью начнутся комплексные испытания SSJ 100 с отечественными двигателями ПД-8. Кроме того, до конца 2024 года полностью доработают Ту-214 — детали в нем полностью заменят на отечественные.

«Целевой объем его производства через несколько лет должен составить 20 машин в год. Такая договорённость была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения Казанского авиационного завода», — подчеркнул он.