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Доля Linux на ПК всего мира впервые превысила 3%

Linux делает успехи на рынке ПК: по данным Statcounter, доля его использования впервые превысила 3%. Хотя эта цифра может показаться небольшой, тенденция свидетельствует об устойчивом росте популярности Linux за последние несколько лет.

Доля Linux на ПК всего мира впервые превысила 3%
© Linux

Важно отметить, что эти данные касаются только традиционной Linux и не включают, например, ChromeOS, которая также основана на Linux.

Statcounter собирает данные примерно с 1,5 млн. веб-сайтов по всему миру, что позволяет получить интересный снимок общей картины.

Если посмотреть на цифры за этот год, то доля Linux постепенно увеличивается:

  • Январь: 2.91%
  • Февраль: 2.94%
  • Март: 2.85%
  • Апрель: 2,83%
  • Май: 2.7%
  • Июнь: 3.07%

Поскольку Linux продолжает развиваться и завоевывать поддержку как разработчиков, так и пользователей, будет интересно посмотреть, как эта тенденция будет развиваться в будущем.

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