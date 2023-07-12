NASA отказалось от миссии Janus по исследованию астероидов

NASA сообщило о прекращении работ по отправке космических зондов Janus для изучения двойной системы астероидов. Космическое агентство приказало подготовить аппарат к долгосрочному хранению. Работы над миссией обошлись в $50 млн, при этом бюджет составлял $55 млн. Об этом пишет 3DNews.

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Изначально планировалось отправить космические зонды Janus на ракете-носителе SpaceX Falcon 9 вместе с автоматической межпланетной станцией Psyche, предназначенной для изучения астероида «Психея». Однако из-за проблем с тестированием программного обеспечения станции ее запуск был отложен более чем на год.

За этот период положение астероидов, на которые были нацелены Janus, сильно изменилось, и они удалились от Солнца настолько, что солнечные панели зондов не могли обеспечить их работоспособность. В связи с этим NASA рассмотрела возможность использования Janus для альтернативных миссий, однако из-за ограничений в финансировании решено заморозить проект.

Janus был разработан в рамках программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий (SIMPLEx) NASA. Другие две миссии SIMPLEx, выбранные одновременно с Janus, все еще готовятся к запуску.