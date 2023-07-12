Ученые отследили по пыльце зарождение и падение Римской империи

Итальянские ученые исследовали остатки пыльцы и спор в седиментах залива Святой Евфимии в Калабрии (Италия). По ним можно отследить зарождение и падение Римской империи, а также периоды греческой колонизации Италии. Исследование опубликовано в журнале The Holocene.

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Седименты — твердые частицы в водоемах — способны помочь понять, какие условия наблюдались в прошлом как в том же водоеме, так и на суше, так как объекты с суши могли попадать в водоем. Кроме того, седименты могут сохранять флору и фауну своего времени. Так, в седиментах могут сохраняться пыльца и споры, и их изучением занимается палинология (спорово-пыльцевой анализ).

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Итальянские ученые получили образцы седиментов из залива Святой Евфимии на западном побережье Калабрии (Италия). Благодаря изучению содержащихся в образце спор и пыльцы, исследователи смогли оценить, как за последние 5 тысяч лет люди колонизировали Италию. Чтобы провести такой анализ, ученые выделили из седиментов споры (вплоть до 12 тысяч спор на грамм материала) и рассмотрели их под микроскопом, определив всего 72 вида. В результате ученые обнаружили три фазы освоения Италии. 5055-2700 лет назад в регионе присутствовал плотный лесной покров, однако 2700-2000 лет назад лес начал погибать, условия стали более засушливыми. 790 лет назад началось обезлесение из-за интенсивно ведущегося сельского хозяйства, и этот период продолжается до сих пор. Все эти периоды можно соотнести с активностью популяций, которые населяли этот реагент. Так, протоисторические популяции изначально заселили густой лес. Второй период соответствует заселению региона греками (VII-V вв. до н. э.) и римлянами (III-II вв. до н. э.), которые начали заниматься сельским хозяйством. Об этом свидетельствует то, что лесные покровы постепенно редели, при этом сохранялись злаки и растения семейства латуковых.

Ученые также обнаружили в седиментах микроугли. Во втором выделенном периоде количество микроуглей повышено, что свидетельствует об увеличении населения, которое занималось готовкой и разводило огонь. В последний выделенный период облесение усилилось, что дестабилизировало почвы. По седиментам ученые также отметили момент падения Римской империи в VI в. н. э. После этого землепользование резко упало, сократилось число микроуглей. Кроме того, резко снизилось количество пыльцы пихты, так как пихту начали срубать в качестве древесины, хотя римляне более разумно относились к использованию этого дерева.