Компания Xiaomi разработала «палку-чесалку» от комариных укусов

Китайская компания Xiaomi разработала карандаш от зуда после комариных укусов, который будет особенно актуален прямо сейчас во многих регионах России.

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Суть работы устройства проста: нужно нанести его к месту укуса и подождать примерно 10-15 секунд. Далее, как обещает производитель, карандаш слабо нагреет кожу при помощи инфракрасного излучения и даже помассирует её виброимпульсами. При этом затем зуд должен уйти.

Как заявляет производитель, в составе этой «чудо-палочки» есть масло лаванды и герани, а также деионизированная вода и масло перечной мяты. Всего — 20 мл. Купить палочку можно уже сейчас на AliExpress примерно за 1300 рублей или на OZON за 900 рублей, сообщает портал «Вятка-на-Сети».