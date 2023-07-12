В Южной Африке нашли следы древнейших ледников на Земле

Ученые из Йоханнесбургского университета заявили, что нашли свидетельства существования древнейших ледников на Земле. Их выявили в породах, залегающих под золотыми месторождениями в Южной Африке.

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Открытие позволит лучше понять раннюю бурную геологическую историю планеты. Кроме того, оно может объяснить, как сформировались самые крупные в мире прииски.

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Ученые проанализировали пласты горных пород, расположенные недалеко от Дурбана на восточном побережье Южной Африки. Оказалось, что они содержат ледниковые отложения возрастом не менее 2,9 млрд лет.

Известно, что геологические породы Земли с течением времени подвергаются эрозии и разрушению. Но супергруппа Понгола почти не была потревожена благодаря своему расположению.

Эти отложения представляют собой окаменевшие ледниковые морены, или обломки, оставленные ледником по мере его постепенного таяния и сжатия. Ученые провели изотопный анализ и выявили самый низкий уровень кислорода-18 из всех известных на данный момент отложений такого рода. В них также содержалось очень большое количество кислорода-17. Это показывает, что породы формировались при низких температурах.

«Это означает лед. Соедините эти геохимические данные с данными о моренах, и получите ледники – самые древние ледники, когда-либо найденные на Земле», – отметили авторы.

Анализ пород показал, что в Южной Африке происходило постепенное похолодание, кульминацией которого стало образование ледников 2,9 млрд лет назад. Расположение этих ледников «поднимает интересные вопросы» о древних климатических катаклизмах. Считается, что за свою историю Земля замерзала дважды: 700 и 650 млн лет назад. Но остается неизвестным, как далеко простирались ледяные щиты.

Следы оледенения, найденные учеными в Южной Африке, могут указывать на самый ранний известный период глобального похолодания. По другой версии, этот участок 2,9 млрд лет назад мог располагаться гораздо ближе к полюсам, сообщает Geochemical Perspectives Letters.

«Любая из этих возможностей интересна с научной точки зрения», – отметили авторы.