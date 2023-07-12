Очки дополненной реальности Apple получили уникальную оперативную память

Для производства очков Apple Vision Pro разработали специальную оперативную память. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

По словам источников, при создании очков дополненной реальности Apple придумала новый тип динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Уточняется, что подобный тип оперативной памяти позволяет моментально обрабатывать данные и передавать информацию на дисплеи пользователя.

Поставкой модулей DRAM занялась компания SK Hynix. С помощью уникальной оперативной памяти центральный процессор M2, сопроцессор R1 и ОС visionOS обрабатывают контент, поступающий от 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов. Специалисты отметили, что модули DRAM позволяют получать и обрабатывать информацию практически моментально — за 12 миллисекунд или в 8 раз быстрее реакции человека.