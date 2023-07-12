Палеоклиматологи подтвердили связь между потеплением и штормами

Палеоклиматологи из Института физики атмосферы Китайской академии наук в ходе исследования нашли свидетельства прямой связи между ростом концентрации углекислого газа в атмосфере и увеличением числа штормов. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Примерно 183 миллиона лет назад во время раннего Юрского периода на Земле началось длительное событие, известное как Тоарское вымирание (Toarcian turnover). В этот период на фоне быстрого роста температуры и двукратного увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере происходило массовое вымирание биологических видов. Кроме того, в тот период выросла активность тропических циклонов, приносящих разрушительные штормы.

Соответствующие выводы ученые сделали по осадочным отложениям: во время штормов колебания воды в море были настолько сильными, что осадочный материал со дна переносился ближе к прибрежной линии. На сегодняшний момент эти наносы можно обнаружить у побережий Японии, Великобритании, Голландии и Португалии.