Объяснены резкие изменения в эволюции жизни на Земле

Ученые Сиднейского университета объяснили резкие изменения в эволюции жизни на Земле за более чем 200 миллионов лет. Они показали, что движение тектонических плит Земли было косвенной причиной всплесков видообразования с циклом продолжительностью несколько десятков миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).