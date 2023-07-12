«Яндекс» тестирует инструмент для размещения рекламы в Telegram

«Яндекс» начал тестировать инструмент для размещения рекламы в Telegram-каналах. С его запуском владельцы каналов, включая небольшие — от двух тысяч подписчиков, смогут подключить их к рекламной сети «Яндекса». При этом монетизировать канал будет можно, даже если он имеет узкую тематику или только начинает набирать популярность. Об этом Sostav сообщили в компании.

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Рекламные посты публикует разработанный «Яндексом» бот. Владельцу канала нужно предоставить ему право публикации сообщений, пояснили в компании.

За подбор рекламы «отвечают» нейросети «Яндекс Директа». Они учитывают тематику канала и находят объявления, которые наиболее ей соответствуют. Владелец канала сам решает, как часто показывать рекламу и в какое время, уточнили в «Яндексе».

Как отметили в компании, «объявление выглядит как обычный пост — с картинкой или видео и ссылкой — например, на лендинг рекламируемого продукта». Пост включает пометку «Реклама» и ссылку на страничку с информацией о рекламодателе. Тексты, изображения и видео проходят модерацию, а данные о рекламе передаются в ЕРИР, добавили в «Яндексе».