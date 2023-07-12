Найден «эпицентр» новой геологической эпохи

Международная команда экспертов готовит описание новой геологической эпохи – антропоцена. Она знаменует собой период, когда человеческая деятельность начала оказывать значительное влияние на глобальные экосистемы.

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Ученые заявили, что «эпицентром» новой эпохи является озеро Кроуфорд в Онтарио (Канада).

Условной датой начала антропоцена считаются 1950-е годы. С этого времени началось «великое ускорение», под которым подразумевают резкий всплеск активности человека по всей планете. Хотя некоторые эксперты называют 1964 год, так как тогда стали очевидны последствия ядерных испытаний.

В ходе нового исследования ученые рассмотрели 12 природных объектов, чтобы оценить влияние человека на природу. Среди них были торфяное болото в Польше, ледяной покров в Антарктиде и коралловый риф в Австралии и озеро Кроуфорд. Последнее включили в список, так как оно полностью изолировано от других экосистем, но в течение тысячелетий накапливает осадок, свидетельствующий об изменениях окружающей среды.

Анализ слоев осадка озера указал на глубокие изменения в химическом составе планеты, связанные с человеком. По словам ученых, их можно рассматривать как официальные маркеры начала новой эпохи.

Результаты показали, что с 1950-х годов в осадке произошел беспрецедентный скачок содержания плутония – радиоактивного элемента, который использовался в ядерных испытаниях. В природе он содержится в крайне малых количествах. Другие следы деятельности человека, обнаруженные в отложениях, включают микропластик, золу от угольных электростанций, бетон и высокие концентрации тяжелых металлов, таких как свинец.

По мнению ряда исследователей, планета уже не сможет вернуться к своему прежнему состоянию. Потребуются тысячелетия, чтобы скомпенсировать изменения, связанные с выбросами парниковых газов и другими видами негативного воздействия, сообщает The Daily Mail.