В России увеличилась скорость мобильного интернета

В первом полугодии 2023 года большая часть российских операторов сотовой связи благодаря рефармингу частот смогла добиться увеличения скорости мобильного интернета. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на заявления компаний.

В «МегаФоне» заявили, что скорость интернета в их сетях год к году по России выросла на 12%, до 29,34 Мбит/сек. Отдельно в компании выделили Москву – в столице скорость выросла на 6%, до 44,27 Мбит/с. В «Вымпелкоме» («Билайн») указали на рост в 10%. В МТС отметили «незначительный рост». У Tele2 скорость по стране осталась неизменной, но в Москве показатель вырос на 4%.

Операторы отметили, что увеличения пропускной способности удалось достичь за счет так называемого рефарминга частот. Под этой процедурой подразумевается перенастройка базовых станций, которые раньше работали в диапазоне 3G, в диапазон 4G. В «МегаФоне» заявили, что за указанный период провели рефарминг в 24 регионах России. МТС отчитался о рефарминге 62% базовых станций в Москве.