В Китае запустили первую в мире космическую ракету с метановым двигателем

Первый в мире запуск ракеты-носителя с кислородно-метановым двигателем Zhuque-2 (ZQ-2, "Чжуцюэ-2") прошел успешно. Об этом в среду на своем сайте сообщила частная космическая компания LandSpace.

Запуск ZQ-2 был осуществлен в среду в 09:00 по пекинскому времени (04:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

В октябре прошлого года Китай успешно провел испытания нового жидкостного кислородно-метанового двигателя с большой тягой TQ-15A. Нынешний запуск является уже второй попыткой применения этой технологии в полевых условиях. Первый запуск подобной ракеты был проведен в декабре, однако оказался неудачным из-за неисправности двигателя второй ступени.

В настоящее время для первых ступеней перспективных многоразовых ракет-носителей разрабатываются кислородно-метановые двигатели, а планы использовать сжиженный природный газ как ракетное топливо стали мировым трендом. В отличие от широко применяемого в отрасли топлива на основе смеси сжиженного кислорода с керосином или водородом метан - это в первую очередь дешевое топливо, его переработка и использование широко освоены другими отраслями промышленности, что позволяет применять уже готовые инфраструктурные решения. Кроме того, при сгорании, в отличие от керосина, сжиженный газ дает крайне мало сажи, поэтому элементы двигателя не приходится очищать от несгоревших остатков топлива. Высокая охлаждающая способность метана позволит сократить нагрев двигателя во время работы, обеспечивая при этом больший удельный импульс.