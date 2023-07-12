В США разрабатывают космический притягивающий луч

Космос совсем не пуст, а полон плазмы, заряженных атомов и свободных электронов. Эти частицы помогут создать слабое электрическое напряжение, надеются специалисты НАСА.

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Сейчас группа ученых из Колорадского университета в Боулдере в США работает над созданием притягивающего луча, который будет работать совсем как одноименный прибор из знаменитого фантастического фильма.

Что именно будут притягивать? Для начала - космический мусор на орбите Земли, чтобы очистить околоземное пространство. Так мусорщики собирают хлам, чтобы увезти его на свалку. Также есть необходимость замены и починки вышедших из строя космических спутников. Их тоже будут притягивать лучом к космическому кораблю или орбитальной станции.

Профессор Ханс-Петер Шауб, который возглавляет группу исследователей, высказался о будущем притягивающем луче так: «Он похож на притягивающий луч из «Звездного пути», но не такой мощный».

Идея такая: космический корабль приближается к объекту, который надо притянуть, и запускает в его сторону направленный поток электронов. В результате электроны придают объекту отрицательный электрический заряд. А сам корабль остается с положительным электрическим зарядом. Далее по закону физики отрицательно заряженный предмет начинает плавно притягиваться к положительно заряженному.

Если притягивающий луч запускать не непрерывно, а ритмично, то притянутый объект будет просто следовать за космическим кораблем, как собачка на поводке.

Для чистоты эксперимента создали вакуумную камеру, имитирующую условия космоса, и провели там испытания. Работает! Только он пока маленький и слабый.