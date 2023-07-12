На Землю обрушится солнечная буря, которая спровоцирует сбои интернета

На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису». Как сообщает Daily Star, эксперты обеспокоены тем, что цикл Солнца проходит намного быстрее, чем обычно.

Напомним, что сейчас звезда движется к пику активности в своем очередном 11-летнем цикле, который стал уже 25 по счету с начала детальных наблюдений за Солнцем. Наивысшая активность светила ожидается в конце 2024 или начале 2025 года.

При этом ученые отмечают, что текущий цикл протекает значительно быстрее остальных, а за последние годы на Солнце появилось больше пятен и случилось больше извержений, чем прогнозировалось. Сами выбросы вызывают мощные электромагнитные импульсы — они способны нарушать работу электроники и связи как в космосе, так и на планете.