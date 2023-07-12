В России появились предзаказы на смартфон-аналог iPhone

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» начал принимать предзаказы на новый флагманский смартфон Nothing Phone 2 с прозрачной задней крышкой. Стоимость гаджета оценивается от 79 999 рублей. Об этом пишет «Прайм».

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В то же время, другие розничные игроки планируют либо представить этот гаджет после официального начала продаж, либо вовсе не добавлять его в свой ассортимент.

«М.Видео-Эльдорадо» предлагает покупателям на выбор устройства в сером и белом цветах, а также с встроенной памятью объемом 256 Гб и 512 Гб. Основной особенностью смартфона является интерфейс Glyph с обновленным дизайном задней панели и LED-подсветкой.

Новая модель также имеет более продвинутые технические характеристики по сравнению с предыдущей версией. Первое поколение гаджета было очень популярно среди российских пользователей — продажи в апреле-июне превысили продажи за январь-март почти в 8 раз.