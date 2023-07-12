Вирус-вымогатель замаскировали под обновление Windows

Специалисты компании Trend Micro рассказали о новом способе атаки на пользователей Windows с целью вымогания денег. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Инженеры фирмы обратили внимание на вирус Big Head, который создатели замаскировали под процесс обновления Windows. После установки вируса на компьютер программа запускает анимацию, внешне напоминающую таковую у процедуры обновления ОС от Microsoft. Спустя некоторое время на экране появляется информация, что все файлы на ПК зашифрованы и для его разблокировки нужно перевести деньги по определенному счету.

Авторы отчета выяснили, что Big Head представляет собой двоичный файл .NET, который загружает в операционную систему три файла — непосредственно установщик, программу для связи с ботами Telegram и ПО для шифрования данных. Каждой жертве присваивается уникальный идентификатор, с помощью которого программа шифрует файлы на ПК.

Специалисты Trend Micro заметили, что Big Head не шифрует системные файлы Windows, чтобы ОС сохранила работоспособность. В отчете говорится, что неизвестные злоумышленники также распространяют свой вирус под видом установщика Microsoft Word.