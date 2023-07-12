Эксперты прогнозируют рост цен на гаджеты к концу лета

Из-за роста курса доллара в России компьютеры и смартфоны могут подорожать в среднем на 10% уже до конца лета. Об этом пишут «Известия».

По словам директор сети re:Store Расима Лемберанского, если рубль сохранит падение, то это отразится и на ценах в магазинах. По предварительному прогнозу, повышение составит 5–10%. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал такой прогноз оптимистичным. По его мнению, рост цен на гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, на 10–20% можно ожидать уже к концу июля.

Эксперт добавил, что если курс доллара будет держаться на уровне 90–100 рублей еще полторы–две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, увеличение стоимости аппаратов неизбежно.