Эксперты прогнозируют рост цен на гаджеты к концу лета
Из-за роста курса доллара в России компьютеры и смартфоны могут подорожать в среднем на 10% уже до конца лета. Об этом пишут «Известия».
По словам директор сети re:Store Расима Лемберанского, если рубль сохранит падение, то это отразится и на ценах в магазинах. По предварительному прогнозу, повышение составит 5–10%. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал такой прогноз оптимистичным. По его мнению, рост цен на гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, на 10–20% можно ожидать уже к концу июля.
Эксперт добавил, что если курс доллара будет держаться на уровне 90–100 рублей еще полторы–две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, увеличение стоимости аппаратов неизбежно.
Участники рынка считают, что рост цен в первую очередь коснется смартфонов. Так, последняя возможность купить новый гаджет Apple iPhone по старому ценнику будет перед выходом очередной модели в сентябре.