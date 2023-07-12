Найдены останки метеорита с возможными признаками инопланетных технологий

Исследователи проекта «Галилей» сообщили о захватывающем открытии: на дне Тихого океана были обнаружены останки метеорита, который, возможно, обладает признаками инопланетных технологий.

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Этот метеорит является редким представителем межзвёздных объектов, прилетевшим в нашу Солнечную систему.

Исследование фрагментов метеорита, зафиксированного в январе 2014 года в Папуа-Новой Гвинее, показало, что его размер составляет около 1 м, а масса — примерно 460 кг.

Оказалось, что метеорит перемещался со скоростью 60 км/с, что является характеристикой межзвёздных метеоритов.

Согласно результатам анализа, до 84% найденных в нём частиц состоят из железа, до 8% — из кремния, до 4% — из магния, а до 2% — из титана.

При этом обнаружение изотопов урана и свинца позволило учёным определить примерный возраст метеорита — около 4,6 млрд лет, что соответствует возрасту Солнечной системы.