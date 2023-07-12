Исследователи сделали новое открытие о возрасте поверхности Луны

Учёные сделали захватывающее открытие, которое кардинально меняет наше представление о возрасте поверхности Луны.

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Исследователи из Норвегии и Франции смогли точно определить, что её кратерный ландшафт формировался намного раньше, чем предполагалось ранее.

Центром внимания специалистов выступила огромная впадина Имбриум, известная как один из самых крупных кратеров в Солнечной системе.

Предыдущие исследования говорили о её возрасте около 3,9 млрд лет, но новые данные указывают на значительно более древний период — до 4,1 млрд лет.

Ключевым фактором в определении нового возраста Луны стало использование различных систем датировки, включая образцы пород, собранные астронавтами во время миссий Apollo.