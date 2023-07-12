AMD начала использовать искусственный интеллект в создании процессоров

Компания AMD объявила о внедрении искусственного интеллекта в процессы создания своих микропроцессоров.

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Это означает, что будущие процессоры AMD будут разрабатываться с помощью ИИ-технологий, что открывает новую эру в области разработки микросхем.

Лиза Су, генеральный директор компании, подчеркнула значимость ИИ в разработке процессоров. Она отметила, что использование данной технологии позволит ускорить вычисления и упростить процесс разработки микросхем.

Марк Пэпермастер, технический директор AMD, также подтвердил, что компания уже применяет искусственный интеллект в различных аспектах проектирования, тестирования и верификации полупроводников.