Американские ученые приступили к созданию гибрида человека и свиньи

Ученые из США приступили к генетическим экспериментам, конечной целью которых является создание гибридов человека и животного.

Китай уже делает первые шаги в этом направлении. Недавно там отчитались об успехах в выращивании гибридных эмбрионов человека и обезьяны в лабораторных условиях. Пока период хранения таких эмбрионов ограничен, поскольку власти большинства стран запрещают на законодательном уровне выращивать из них полноценных особей. Однако нередко у ученых желание новых открытий превалирует над опасениями по поводу возможных последствий неэтичных экспериментов.

Американские генетики узнали об опытах китайских коллег и также приступили к созданию гибрида человека и свиньи. Они утверждают, что в будущем подобные химеры могут стать источником донорских органов и использоваться для испытания новых лекарств и методов лечения человеческих заболеваний. Кроме того, это позволит приоткрыть завесу неизведанных областей эволюции.

Однако такие эксперименты вызывают одобрение далеко не у всех. Многие эксперты считают, что скрещивание человека с другими животными противоречит этическим ценностям и должно быть запрещено, сообщил телеканал Fox News.