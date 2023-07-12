В Израиле нашли римскую мозаику возрастом 1600 лет

Археологи нашли в старинной синагоге в Хукоке (Израиль) римскую мозаику с рисунками животных, мотивами из Ветхого Завета и надписями на иврите.

Раскопки велись в 1600-летней синагоге. Мозаика была обнаружена на полу возле главного входа. В центре панно находится надпись на иврите, которую окаймляет венок. Сбоку на арамейском языке написаны имена художников. Слева и справа от венка изображены львы, которые опираются лапами на головы быков.

Кроме того, специалисты раскопали фрагменты мозаик с изображением эпизодов 15:4 и 16:3 из Книги Судей Израилевых, в которых повествуется о Самсоне. На другом фрагменте можно рассмотреть филистимского всадника и поверженного солдата. О находках сообщается на сайте Университета Северной Каролины.