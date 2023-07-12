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Описан способ максимально сэкономить заряд iPhone

В настройках смартфонов iPhone имеется возможность включения режима «суперэнергосбережения» для продления работы устройства от одного заряда. Об этом сообщают техноблогеры с портала iGuides.

Описан способ максимально сэкономить заряд iPhone
© Газета.ru

Для включения суперэнергосбережения нужно открыть приложение «Команды» и перейти во вкладку «Автоматизация». Затем нажать кнопку «+» в правом верхнем углу и выбрать «Создать личную автоматизацию».

После этого необходимо нажать на пункт «Энергосбережение», задать параметр «Выключается» и убрать галочку с «Включается».

Последний пункт для iOS 17 — нажать «Немедленный запуск» и нажать «Далее».

В случае с iOS 16 и более ранними версиями — перейти на главный экран приложения и нажать «Добавить действие», ввести в поиске «Режим энергосбережения» и выбрать его. Нужно отключить переключатель на опцию «Спрашивать перед запуском» и подтвердить действие.

Функция подразумевает постоянное включение режима энергосбережения, а не только когда уровень заряда батареи падает до 20%. По умолчанию возможность автоматически отключается при зарядке iPhone до 80%.

В режиме энергосбережения действует автоматическая блокировка после 30 секунд бездействия, уменьшается яркость дисплея, отсутствуют некоторые визуальные эффекты, отключаются автоматические загрузки и обновление приложений в фоновом режиме.

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