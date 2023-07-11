Приложения для iPhone подорожают в ряде стран уже через две недели

Apple планирует поднять цены на игры и приложения в некоторых странах, включая Египет, Нигерию, Танзанию и Турцию.

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Эти изменения связаны с введением новых налоговых мер, которые повлияли на размер НДС и других дополнительных взносов в указанных регионах.

Например, в Египте был введён налог на добавленную стоимость в размере 14%, а в Танзании — 18%. Турция оказалась с наивысшей ставкой, где государству будет уплачиваться до 20% от каждого проданного приложения.

Изменения затронут только оплату самого приложения, в то время как стоимость подписок останется неизменной. Новые цены вступят в силу 25 июля.

Хотя сообщается, что пользователи других стран не должны беспокоиться о повышении цен, Apple известна своей стратегией максимизации доходов даже на внутреннем рынке, особенно в отношении платных сервисов.