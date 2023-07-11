На космодром Восточный доставили космический аппарат миссии «Луна-25»

В Роскосмосе сообщили, что на космодром Восточный был доставлен космический аппарат «Луна-25», который использовался в первой для современной России миссии к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает ТАСС.

«10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортом», – рассказали в Роскосмосе.

Там также добавили, что перед отправкой «Луна-25» прошла соответствующие испытания в месте своего изготовления – НПО имени С. А. Лавочкина. Уже на «Восточном» космический аппарат пройдёт предполётную подготовку и последние испытания, после чего его пристыкуют к разгонному блоку «Фрегат».