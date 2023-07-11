Исходный код китайского аналога ChatGPT опубликовали в Сети

Основатель китайской поисковой системы Sogou Ван Сяочуань выпустил в открытый доступ языковую модель искусственного интеллекта Baichuan-13B.

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Этот китайский аналог ChatGPT был разработан с целью создания собственной языковой модели по подобию детища OpenAI, но в интересах Китая.

Сообщается, что Baichuan-13B основана на архитектуре Transformer, которая также используется в ChatGPT, и имеет впечатляющее количество переменных — 13 млрд. Исходный код китайской модели был опубликован на популярном ресурсе для разработчиков GitHub.

Это позволяет учёным и энтузиастам бесплатно использовать данную модель, при условии получения необходимого разрешения.

Данный шаг может иметь долгосрочные последствия для развития искусственного интеллекта в Китае, предоставляя местным специалистам возможность использовать и адаптировать свежую модель для различных задач и приложений.