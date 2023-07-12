Sony дарит подписку на Apple TV+ всем владельцам PS4 и PS5

Apple и Sony объявили о совместной акции: владельцы консолей PlayStation могут получить многомесячную подписку на сервис Apple TV+. Так, игрокам на PS5 дарят сразу шесть месяцев подписки, юзерам с PS4 — три месяца.

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В Sony отмечают, что воспользоваться предложением могут и те, кто уже подписан на Apple TV+ или пользуется пробным периодом. Исключением стали только различные бандлы вроде Apple One. Сроки проведения акции — до 31 июля 2023 года.