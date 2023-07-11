Названо время выхода смартфона с рамками в один мм вокруг экрана

MyDrivers: смартфон Xiaomi 14 с рамками вокруг экрана в один мм выйдет в ноябре 2023 года
Смартфон Xiaomi 14 получит экран с ультраузкой рамкой в один мм и выйдет в ноябре 2023 года. Об этом сообщает портал MyDrivers.
Гаджет получит тройную основную камеру, а дизайн Xiaomi 13 будет полностью сохранен в новой модели. «Фронталка» будет установлена в центральной верхней части экрана.
Ширина рамки составит 1 мм, в которую и будет встроена камера. При этом флагман прошлого года Xiaomi 13 получил рамку толщиной 1,6 мм сбоку и 1,8 мм снизу. Производством экрана займется компания Huaxing.
По версии MyDrivers, таким образом Xiaomi 14 станет флагманским смартфоном с самой узкой рамкой в индустрии. Компания China Star Optoelectronics разработала для новой модели схему дизайна FIAA Slim, чтобы повысить эффективность производства экранов с ультраузкой рамкой.
Согласно данным от инсайдеров, стандартная версия Xiaomi 14 получит аккумулятор емкостью 4860 мА•ч, а Xiaomi 14 Pro — 5000 мА•ч. При этом каждая из моделей, по утверждениям источников, получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Ожидается, что смартфон покажут на презентации осенью 2023 года незадолго до выхода новинки в ноябре.