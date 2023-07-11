Названо время выхода смартфона с рамками в один мм вокруг экрана

Смартфон Xiaomi 14 получит экран с ультраузкой рамкой в один мм и выйдет в ноябре 2023 года. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Гаджет получит тройную основную камеру, а дизайн Xiaomi 13 будет полностью сохранен в новой модели. «Фронталка» будет установлена в центральной верхней части экрана.

Ширина рамки составит 1 мм, в которую и будет встроена камера. При этом флагман прошлого года Xiaomi 13 получил рамку толщиной 1,6 мм сбоку и 1,8 мм снизу. Производством экрана займется компания Huaxing.

По версии MyDrivers, таким образом Xiaomi 14 станет флагманским смартфоном с самой узкой рамкой в индустрии. Компания China Star Optoelectronics разработала для новой модели схему дизайна FIAA Slim, чтобы повысить эффективность производства экранов с ультраузкой рамкой.