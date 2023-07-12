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RuStore запустил возможность загрузки приложений через API

Отечественный магазин приложений RuStore запустил инструмент для разработчиков приложений, который позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов при помощи программного интерфейса приложений (API). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе VK.

RuStore запустил возможность загрузки приложений через API
© РИА Новости

"Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов и оперативнее взаимодействовать с пользователями", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что API позволяет загрузить файлы формата APK (формат установочного файла для систем на базе Android - прим. ТАСС), описания, скриншоты и иконки приложений, а также создавать и удалять черновики приложений.

"Это позволяет полностью автоматизировать процесс публикации и значительно сократить время загрузки", - отметили в VK.

Кроме того, API для работы с отзывами и рейтингами дает возможность отвечать на отзывы пользователей, опубликованные в магазине приложений, и получать всю информацию об отзывах не только в рамках рабочей консоли RuStore, но и интегрировать в собственные системы для работы с отзывами пользователей.

"Получение актуальных оценок позволит компаниям автоматизировать аналитику по работе с приложениями и следить как каждое из обновлений влияет на рейтинг. Разработчик всегда будет оставаться на связи со своей аудиторией. Паблишеры также могут выгружать аналитику отзывов и рейтингов для последующего анализа и улучшать свои продукты", - считают в VK.