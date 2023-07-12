RuStore запустил возможность загрузки приложений через API

"Получение актуальных оценок позволит компаниям автоматизировать аналитику по работе с приложениями и следить как каждое из обновлений влияет на рейтинг. Разработчик всегда будет оставаться на связи со своей аудиторией. Паблишеры также могут выгружать аналитику отзывов и рейтингов для последующего анализа и улучшать свои продукты", - считают в VK.