Эксперт раскрыл «секрет» казахского «цифрового алкоголя»

Нейрофизиолог рассказал о технологии, которая лежит в основе «цифрового алкоголя» и о том, почему изобретение имеет такой эффект

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На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге делегация из Казахстана представила новый продукт — «цифровой алкоголь» в виде наушников с особыми звуками для расслабления. Нейрофизиолог Игорь Корюкалов отметил, что звуки часто используются для изменения состояния мозга, и назвал эту технологию «маркетинговой игрой слов». Воздействуя на вестибулярный аппарат через наушники, можно временно изменить состояние организма, вызвать релаксацию или дезориентацию.

Корюкалов отметил, что определённые звуки могут влиять на психику человека, но в узком спектре, например, вызывать расслабление, нарушать концентрацию или повышать агрессию. Он подчеркнул, что воздействие звуком всегда оказывает влияние на организм, и разработчикам необходимо учитывать рекомендации и противопоказания для людей.