Ученые обнаружили, что корни растений способны измерять тепло

Ученые из немецкого Галле-Виттенбергского университета обнаружили, что корни растений способны определять температуру почвы и менять направление роста с целью нахождения оптимальных условий. Статья об этом появилась в The EMBO Journal.

До сих пор считалось, что корни растений не способны реагировать на условия среды сами по себе и лишь передают сигналы стеблю, получая обратно сигнал для роста. Теперь же это удалось опровергнуть.

В новом исследовании ученыи изучали корни резуховидки, томатов и капусты. Растения выращивали в строго контролируемой температуре, которую постепенно повышали от 20 до 28℃. Клетки на кончиках корней в ответ на это становились активнее, вырастая длиннее, и обрезание стеблей никак не влияло на данный процесс. Кроме того ученые решили закрепить результат и «привили» нормальным корням дефектные стебли, что снова никак не повлияло на первые, доказав теорию.

В исследовании отмечается, что при повышении температуры почвы в корнях начинает активнее производится гормон роста ауксин, который заставляет их быстрее расти и уходить глубже в почву, где более прохладные слои. Предполагается, что корни также могут сообщать об изменениях температуры соседям с помощью химических сигналов. Выделение ауксина также обнаружили в стеблях растений. Однако в них он приводит к истончению стебля и листьев с целью минимизации потери влаги.