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Названа дата окончания поддержки популярной версии Windows 11

Специалисты американской компании Microsoft анонсировали прекращение поддержки ОС Windows 11 21H2. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Названа дата окончания поддержки популярной версии Windows 11
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В объявлении на сайте корпорации названа дата завершения поддержки популярной версии операционной системы — 10 октября 2023 года. С этого дня владельцы компьютеров, пользующиеся версией 21H2, не смогут загружать и устанавливать актуальные обновления. Также потребители лишатся патчей безопасности.

«Клиентам, которые обратятся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 11, чтобы сохранить поддержку», — отметили в корпорации.

Версия операционной системы Windows 11 21H2 появилась в октябре 2021 года. Журналисты медиа обратили внимание, что в начале 2023 года Microsoft обновила операционные системы на компьютерах части пользователей, принудительно установив апдейт 22H2. «Мы помогаем пользователям Windows оставаться в курсе последних событий и обеспечивать безопасность поддерживаемых версий Windows с помощью автоматических обновлений», — объяснили тогда свое решение в компании.

В середине июня корпорация Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H2 прекратилась. Пользователям предложили обновиться до актуальной версии ОС.

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