Представлен прозрачный Nothing Phone 2 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,7-дюймовым дисплеем
Компания Nothing официально представила второе поколение прозрачного смартфона Nothing Phone 2. Об этом сообщает 9to5Google.
Внешне Nothing Phone 2 почти не отличается от предшественника. Изменилось местоположение выреза для селфи-камеры — теперь по центру, а световые элементы на задней крышке стали не цельными. Количество зон подсветки выросло почти в три раза — с 12 до 33.
В смартфоне установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а емкость аккумулятора выросла на 200 мАч. Для основной камеры выбрали сенсор Sony IMX890 с OIS и сверхширокоугольный Samsung JN1. Для «фронталки» в Nothing Phone 2 отдали предпочтение сенсору Sony IMX615.
Смартфон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Черный цвет корпуса заменили на серый, а белую расцветку сохранили без изменений. На мероприятии подтвердили, что в комплекте с Nothing Phone 2 будет идти новый кабель для зарядки с прозрачными коннекторами.
Стоимость Nothing Phone 2 в США начинается от $599 (около 54 тыс. руб. по текущему курсу) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В Европе эта же версия будет продаваться за €679 (около 67,3 тыс. руб.). Прошлое поколение стартовало с отметки в €469 евро (около 46,5 тыс. руб.). Продажи стартуют с 17 июля, однако в отдельных городах, таких как Нью-Йорк, смартфон появится в продаже раньше, с 13 июля.