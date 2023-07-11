Представлен прозрачный Nothing Phone 2 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,7-дюймовым дисплеем

Компания Nothing официально представила второе поколение прозрачного смартфона Nothing Phone 2. Об этом сообщает 9to5Google.

Внешне Nothing Phone 2 почти не отличается от предшественника. Изменилось местоположение выреза для селфи-камеры — теперь по центру, а световые элементы на задней крышке стали не цельными. Количество зон подсветки выросло почти в три раза — с 12 до 33.

В смартфоне установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а емкость аккумулятора выросла на 200 мАч. Для основной камеры выбрали сенсор Sony IMX890 с OIS и сверхширокоугольный Samsung JN1. Для «фронталки» в Nothing Phone 2 отдали предпочтение сенсору Sony IMX615.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Черный цвет корпуса заменили на серый, а белую расцветку сохранили без изменений. На мероприятии подтвердили, что в комплекте с Nothing Phone 2 будет идти новый кабель для зарядки с прозрачными коннекторами.